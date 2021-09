Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 17/09/2021 19:00 | Atualizado 17/09/2021 20:07

Brasília - Uma pesquisa Datafolha apontou que 57% dos entrevistados nunca confiam no que é dito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os brasileiros consultados pelo instituto, 15% afirmaram sempre confiar e 28% responderam que, às vezes, confiam.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o Datafolha ouviu presencialmente 3.667 pessoas em todo o Brasil de segunda-feira (13) até a quarta-feira (15). A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. "Numericamente, o índice de desconfiança em relação às declarações do mandatário é o mais alto já aferido pelo Datafolha neste mandato", disse o instituto.

Lula

A mesma pesquisa também informou que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança das intenções de voto para a corrida presidencial do próximo ano. Com ampla vantagem, em um eventual segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o petista venceria por 56% contra 31%.

Fake News

Recentemente, Bolsonaro minimizou a disseminação de notícias falsas e afirmou que a desinformação faz parte da vida das pessoas.

Numa cerimônia no Planalto que contou com as presenças das principais lideranças dos três poderes, incluído um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - Dias Toffoli -, o presidente comentou sobre a expansão da internet e aproveitou para tentar manter o armistício em especial com o Judiciário.

Toffoli também agraciado com o prêmio Marechal Rondon de Comunicações, é o primeiro ministro do tribunal a comparecer num evento do governo após o 7 de Setembro.

"Como disse o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Mas tem que se comunicar bem. A fake news faz parte de nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não, a noite não acaba bem. A fake news morre por si só, não vai para frente ", disse o presidente, que se apresentou como o maior alvo de fake news nas redes sociais.