Lucas do Valle, neto do histórico narrador Luciano do Valle, morreu na noite dessa sexta-feira, 17Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2021 13:50 | Atualizado 19/09/2021 14:49

A Polícia Civil encontrou a moto utilizada na tentativa de assalto ao gerente comercial Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Valle, que morreu na noite dessa sexta-feira, 17. A vítima foi surpreendida por dois homens que pilotavam uma moto e baleada na cabeça, na região do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo.

Lucas ficou internado no Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a moto, modelo Honda, foi encontrada também na Zona Sul da cidade, durante a Operação Centauro.



"A ocorrência foi registrada no 17º DP (Ipiranga), que solicitou perícia do Instituto de Criminalística (IC) para o local do encontro e para a moto, apreendida e levada para a delegacia. As investigações prosseguem para identificar e localizar os autores do latrocínio", escreveu a SSP.



O caso segue em investigação, mas o suspeito apontado como o último proprietário da motocicleta já foi preso e levado ao 17º Departamento de Polícia.

Na ocasião, o carro de Lucas foi levado pelos criminosos e abandonado na Rua do Lago, na Vila Nair. O crime foi registrado como tentativa de latrocínio, apreensão e entrega de veículo na mesma unidade.



Lucas teria feito 30 anos neste sábado, 18. Alessandra do Valle, sua mãe, prestou uma homenagem nas redes sociais nesta madrugada. "Deus está te recebendo de braços abertos! Sua mãe te ama incondicionalmente!", escreveu.