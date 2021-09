Marcelo Queiroga e Jair Bolsonaro (sem partido) estão em Nova York para Assembleia-Geral da ONU - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Marcelo Queiroga e Jair Bolsonaro (sem partido) estão em Nova York para Assembleia-Geral da ONUFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 20/09/2021 15:09

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou a possibilidade do país acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. Em entrevista a jornalistas em Nova York, onde o ministro acompanha o presidente Jair Bolsonaro, ele declarou que, "às vezes, acelerando demais você pode escorregar na curva". O ministro disse que o Brasil já está indo muito bem com a vacinação e voltou a declarar que a previsão é que, no fim de outubro, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com duas doses da vacina.

Questionado sobre o caso de um diplomata da delegação brasileira que está em Nova York para os eventos da Organização das Nações Unidas (ONU) que teria testado positivo para covid-19, Queiroga disse desconhecer detalhes, mas relativizou o tema. "Não estou sabendo de detalhes acerca desse caso. Há uma pandemia da covid-19. Qualquer um de nós, mesmo os vacinados, pode eventualmente testar positivo".



Comprovante de vacinação



O ministro também comentou sobre o caso do presidente Bolsonaro que, sem ter se vacinado contra covid-19, não pode frequentar alguns espaços da cidade de Nova York, onde o presidente se prepara para discursar na abertura da Assembleia-Geral da ONU. A cidade determina que restaurantes verifiquem se clientes estão vacinados contra covid antes de atendê-los nas mesas dentro dos estabelecimentos.

Para Queiroga, essa é uma posição do governo de Nova York a qual "nós respeitamos". Contudo, ele declarou: "São medidas, cuja eficácia, a gente não tem ao certo".