O ministro da Saúde Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Saúde Marcelo QueirogaVAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 21/09/2021 22:07 | Atualizado 21/09/2021 22:30

Marcelo Queiroga testou positivo para Covid-19. O ministro da Saúde é o segundo membro da comitiva de Bolsonaro que foi a Nova York que acusa infecção pela doença. Queiroga viajou aos EUA para a Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Bolsonaro Discursou.

Brasileiros chegaram ao evento pressionados por líderes internacionais pela gestão da crise no país. O avanço da imunização global como saída para o fim da pandemia de coronavírus foi tema constante nos discursos desta terça-feira.

Durante a passagem por NY, Queiroga mostrou o dedo do meio a manifestantes contrários ao governo que aguardavam Bolsonaro sair de um jantar na residência do embaixador brasileiro junto à ONU.



O presidente passou pelos poucos manifestantes e também fez provocações ao grupo, ao gravar um vídeo no local com ofensas ao grupo.