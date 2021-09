Luciana Vogel está sendo investigada após sacar arma para outro motorista - Reprodução

Publicado 23/09/2021 09:35

A Corregedoria da Polícia Civil do Acre abriu uma investigação contra a policial Luciana Vogel, depois dela ter sacado a arma para um homem durante uma confusão no trânsito em Rio Branco, capital do Acre. Nas imagens é possível ver o momento em que a oficial sai de um salão de beleza com a arma na mão e vai até a janela da caminhonete do motorista. A confusão aconteceu no dia 10 de setembro, mas as imagens só foram divulgadas nesta segunda-feira, 20.

Na ocasião, o homem tentava passar com a sua caminhonete pela Rua São Raimundo, Conjunto Tangará, mas foi impedido, pois o carro de Luciana estava estacionado próximo a outro veículo, bloqueando a passagem. Por isso, o motorista da caminhonete teria começado a buzinar, para chamar atenção dos proprietários dos carros estacionados, foi quando a oficial sacou a arma e saiu do salão indo em direção a ele.

A Advogada do motorista, Luma Alencar Alexandria, relatou ao G1 que a policial ordenou que seu cliente passasse por outra rua: "Ela falou: 'se você quiser passar dê ré e passe por outra rua'. Outro motorista chega e começa a fazer uma filmagem. Ela percebe e tenta esconder a arma e, inclusive, foi conversar com ele depois. Esse cara forneceu as imagens para meu cliente".

Segundo ela, a oficial teria, inclusive, ameaçado o motorista da caminhonete, que usava o uniforme do trabalho no momento da discussão. "Ela falou assim: 'Você trabalha nessa distribuidorazinha? Mais tarde vou lá conversar com você'. Falou em tom de ameaça e coesão. Denunciamos o caso na corregedoria e pretendemos também entrar com uma ação cível contra ela"

De acordo com o relato do condutor, Luciana não quis falar seu nome para os motoristas e mudou de comportamento com a chegada de outro carro no local. "Ela ficou incomodada, já saiu apresentando a arma. Ela conversou com o outro motorista, pediu desculpa, mas em nenhum momento pediu desculpa para meu cliente", concluiu a advogada. Em seguida, Luciana tirou o seu carro e os outros veículos puderam passar.

A corporação confirmou a denúncia e afirmou que "todo o ocorrido vai ser apurado dentro do prazo legal e será feito o pronunciamento pela corregedoria. Vamos ouvir a agente de polícia e daremos uma resposta". Já a advogada da oficial, Marina Belandia, informou ao G1 que sua cliente vai se pronunciar posteriormente.