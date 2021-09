Conhecido como 'Hulkinho do tráfico', Jean Leal, de 27 anos, foi preso na última terça-feira, 21 - Reprodução

Conhecido como 'Hulkinho do tráfico', Jean Leal, de 27 anos, foi preso na última terça-feira, 21Reprodução

Publicado 23/09/2021 14:38 | Atualizado 23/09/2021 20:23

"Hulkinho do tráfico" foi solto pela Justiça após audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (23). Jean Ferreira Leal, de 27 anos, havia sido preso em flagrante na última terça-feira (21) por policiais da 5ª DP (Área Central) do Distrito Federal por venda de drogas. Brasília - O garoto de programa conhecido comofoi solto pela Justiça após audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (23). Jean Ferreira Leal, de 27 anos, havia sido preso em flagrante na última terça-feira (21) por policiais da 5ª DP (Área Central) do Distrito Federal por venda de drogas.

Segundo informações do delegado-chefe da 5ª DP, Gleyson Mascarenhas, um homem de 22 anos também foi detido na terça-feira. O rapaz foi identificado como o fornecedor de Hulkinho. Os dois foram soltos nesta quinta e terão de usar tornozeleira eletrônica, determinou a Justiça.

De acordo com as investigações, "Hulkinho" agia da mesma maneira que Pâmela Pantera, a ex-capa da playboy Flávia Tamayo, que já foi condenada a oito anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ambos faziam um esquema de venda casada e, além do programa sexual, ofereciam cocaína e drogas sintéticas.

Jean foi preso em flagrante, enquanto negociava a venda de cocaína "escama de peixe", próximo a uma padaria na Quadra 312 Norte, em Brasília.

Além disso, Hulkinho do tráfico lidava com clientes de alto poder aquisitivo em Brasília. Indícios apontam que as vendas iam além, já que Jean também vendia as drogas em festas voltadas para o público LGBTQIAP+ e até por meio de aplicativos para outros garotos de programa.