Conhecido como Hulkinho do tráfico, Jean Leal, de 27 anos, foi preso na última terça-feira, 21 - Reprodução

Publicado 23/09/2021 11:27

A Polícia Civil do DF prendeu, na última terça-feira, 21, o garoto de programa conhecido como 'Hulkinho do tráfico'. De acordo com as investigações da corporação, Jean Ferreira Leal, de 27 anos, agia de mesma maneira que Pâmela Pantera, a ex-capa da playbou Flávia Tamayo, que já foi condenada a oito anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ambos faziam um esquema de venda casada e, além do programa sexual, ofereciam cocaína e drogas sintéticas.

Assim como Pâmela, Hulkinho do tráfico lidava com clientes de alto poder aquisitivo em Brasília. Indícios apontam que as vendas iam além dos clientes, já que Jean também vendia as drogas em festas voltadas para o público LGBTQIAP+ e até por meio de aplicativos, para outros garotos de programa.

O suspeito foi preso em flagrante, enquanto negociava a venda de cocaína "escama de peixe", próximo a uma padaria na Quadra 312 Norte, em Brasília.

O "modelo de negócio" de Jean Leal é bastante semelhante ao de Pâmela Pantera, que foi presa em um hotel na orla de Brasília, pela Polícia Civil, acusada de integrar uma organização criminosa composta por garotas de programa que traficavam drogas dentro de uma rede de prostituição. Segundo a corporação, ela também usava sua rede de clientes com alto poder aquisitivo para negociar a venda das substâncias.



Na Operação Rede, deflagrada em junho de 2020, policiais do DF cumpriram 37 mandados de busca e apreensão mirando grupos especializados no tráfico de drogas sintéticas e de cocaína em Brasília. O objetivo era desmantelar seis grupos de tráfico - destes seis, dois eram formados por garotas de programa.