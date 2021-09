Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 24/09/2021 10:44 | Atualizado 24/09/2021 10:45

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira, 24. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, em entrevista ao Blog do Nolasco, do portal R7, que está sem paladar e com coriza. O parlamentar integrou a comitiva presidencial brasileira que acompanhou o chefe do Executivo na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Com o diagnóstico do deputado, a comitiva registra três casos de coronavírus confirmados.

Eduardo contou que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 26 agosto e está com a segunda dose prevista para novembro. Ao Blog do Nolasco, o parlamentar também afirmou que está bem e já começou os cuidados. Ele acrescentou que realizou o teste nesta quinta-feira, 23, e o resultado saiu nesta sexta. Segundo Eduardo, essa é a primeira vez que ele foi diagnosticado com o vírus.