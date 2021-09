Mesários serão isentos de taxa de inscrição de concursos públicos - Imagem Internet

Publicado 24/09/2021 15:57 | Atualizado 24/09/2021 15:58

Com a sanção da Lei 9.412/21, mesários estão isentos da taxa de inscrição em concursos público para qualquer cargo da Administração Estadual. A determinação é de autoria da deputada Martha Rocha e foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 24.

De acordo com o texto, a isenção valerá para a inscrição em concursos públicos abertos nos dois anos seguintes à convocação para o serviço eleitoral. Para ter direito à isenção, a comprovação do serviço será feita por meio da apresentação do documento elaborado pela Justiça Eleitoral com nome completo, função desempenhada, turno e a data da eleição no ato da inscrição do concurso.

"O objetivo é beneficiar os cidadãos que trabalham, sem remuneração, nas eleições, permitindo que o processo democrático ocorra de forma bem-sucedida", justificou a autora.