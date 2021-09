Pai e duas filhas morrem em assalto a residência no litoral de São Paulo - Imagem ilustrativa/Creative Commons

Publicado 26/09/2021 08:24 | Atualizado 26/09/2021 11:07

São Paulo - Adolescente de 17 anos e um pedreiro, 44 anos, morreram após serem baleados durante um assalto a residência em Itanhaém, na Baixada Santista, na noite desta sexta-feira, 24. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Até o momento, cinco suspeitos foram detidos por latrocínio, o roubo seguido de morte.



O assalto aconteceu por volta das 19h10, de acordo com a Polícia Militar. Na ocasião, dois criminosos invadiram a casa, localizada no bairro do Suarão, e usaram um revólver calibre 38 para render a família e o pedreiro que trabalhava no local. Os bandidos teriam roubado pertences das vítimas e, ainda assim, atirado contra a família e o pedreiro.

Acionada, a PM chegou antes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorreu todas as vítimas. Por causa do estado grave de saúde, eles foram levados ao Hospital Regional de Itanhaém.



A adolescente e o pedreiro tiveram a morte confirmada na manhã deste sábado, 25. Já a mãe da garota, de 41 anos, e a filha mais nova, de 12, permanecem internadas, de acordo com a SSP. O estado de saúde, no entanto, não foi divulgado.



Após buscas na região logo após o crime, a PM conseguiu localizar e deter um homem, de 22 anos, e apreender um adolescente, de 16, que estavam em uma pousada no bairro Ivoty. No quarto, os agentes relatam ter encontrado a arma usada nos assassinatos, além da chave do automóvel da família.



O suspeito de 22 anos teria confessado ser o autor dos disparos, segundo a SSP. Ao realizar consultas, os investigadores constataram que o suspeito já era considerado foragido pela Justiça de Campinas, por outro delito.



A dupla teria, em seguida, indicado a localização do carro roubado. Lá, os agentes encontraram outro homem, de 27 anos, e duas mulheres, de 20 e 26. Os três são suspeitos de auxiliar na fuga dos criminosos e também foram presos.