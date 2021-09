Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira - AFP

Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feiraAFP

Publicado 26/09/2021 11:42

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para covid-19 neste domingo. O resultado foi confirmado pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo fez o exame RT-PCR, considerado o mais preciso para detecção da doença.

Apesar do resultado negativo, Bolsonaro segue em isolamento por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na semana passada, o presidente esteve na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Durante a semana, membros da comitiva presidencial testaram positivo para a doença - um diplomata, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Marcelo Queiroga ainda está em isolamento em Nova York. O cardiologista estava cumprindo a quarentena no luxuoso Intercontinental Barclay, mas neste sábado precisou mudar de hotel . De acordo com a 'CNN', o valor da diária foi um dos motivos para a troca. A previsão é de que ele retorne ao Brasil após o dia 5 de outubro, quando acaba o período recomentado de 14 dias.

O advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também estão com covid-19. Eles, no entanto, não integraram o grupo que foi aos Estados Unidos.