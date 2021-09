Marcelo Queiroga deixa hotel de luxo onde fazia quarentena em Nova York - Reprodução/CNN

Marcelo Queiroga deixa hotel de luxo onde fazia quarentena em Nova York Reprodução/CNN

Publicado 25/09/2021 12:21

Estados Unidos - O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trocou de hotel em Nova York, na noite desta sexta-feira. O cardiologista, que integrava a comitiva presidencial que participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), estava cumprindo a quarentena no hotel luxuoso Intercontinental Barclay após ser diagnosticado com covid-19 . O novo local onde seguirá seu período de isolamento social ainda não foi divulgado pelo governo federal.

Queiroga está em isolamento desde terça-feira e terá de cumprir um período de 14 dias de quarentena nos Estados Unidos, conforme a recomendação das autoridades sanitárias. De acordo com a 'CNN', o ministro deixou o hotel em um carro com placas do Consulado-Geral do Brasil e o valor da diário é um dos motivos para a troca.

O quarto mais em conta é oferecido pelo hotel por US$ 448, ou R$ 2.361, e possui apenas uma cama queen-size, com superfícies de mármore polido e um guarda-roupas. Nas paredes, obras de arte da Escola do Rio Hudson.

Queiroga comunicou o diagnóstico da doença em suas redes sociais e afirmou que permanecerá "em quarentena nos EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária".