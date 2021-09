Carro ficou destruído após o acidente - Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo

Publicado 27/09/2021 12:49

Três pessoas ficaram feridas após um carro cair em uma concessionária no Centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 27. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista dirigia o automóvel no terceiro andar da loja quando o veículo despencou e atingiu a recepção do local.



O motorista que conduzia o veículo foi resgatado e diagnosticado com múltiplas fraturas. Duas mulheres, de 19 e 22 anos, que estavam próximas à recepção foram atingidas e se feriram.

Atualizando a ocorrência das Atualizando a ocorrência das 09h20 Vítima de acidente pessoal (No local automóvel caiu de andar superior em concessionária de veículos atingindo a recepção onde estavam duas pessoas ) Av Rio Branco, 1619 Santa Cecília, 5 vtrs, pelo local 3 vítimas, pic.twitter.com/e9GB74Wjq4 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 27, 2021

Um helicóptero Águia da Polícia Militar resgatou a vítima mais nova, enquanto a mais velha deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa.



Ainda não houve manifestação do Grupo Faria, que responde pela Concessionária Faria da Volskwagen - localizada na Avenida Rio Branco, altura da Alameda Ribeiro da Silva.