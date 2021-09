Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro e filha do casal - Reprodução

Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro e filha do casal Reprodução

Publicado 27/09/2021 13:16

Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e a filha do casal, Geórgia, de 11 meses, testaram positivo para covid-19. A notícia foi dada nesta segunda-feira, 27, pelo perfil do Instagram de Heloísa, diagnosticada pela segunda vez com a doença.

Ao abrir uma caixa de perguntas no aplicativo, seguidores questionaram se a mulher do deputado e sua filha teriam testado positivo para a doença. "Eduardo 1ª vez. Eu 2ª vez. Geórgia com sintomas (febre e coriza), mas agora já melhorou!", escreveu Heloísa.

A influenciadora relatou que sentiu muita dor de cabeça, dor no corpo, coriza e espirros. Uma outra seguidora questionou se Heloísa teria tomado algum medicamento.

"Tomei ivermectina, azitromicina, mas o que tirou todos os meus sintomas em menos de uma uma hora foi a hidroxicloroquina", disse a mulher ao citar os remédios oferecidos no que chamam de "tratamento precoce", alternativa defendida por Bolsonaro e seus filhos:

Heloísa respondeu seus seguidores pelo Instagram Reprodução

Eduardo testou positivo para covid-19, após voltar de Nova Iorque. Ele fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro durante a Assembleia Geral da ONU. Além de Eduardo, os ministro Marcelo Queiroga e Anderson Torres também testaram positivo para a doença.