Até o momento, a farmacêutica Pfizer entregou ao Ministério da Saúde 89 milhões de doses em 88 remessasPixabay - Creative Commons

Publicado 27/09/2021 18:54

A Pfizer anunciou nesta segunda-feira, 27, o calendário para entrega de mais 10,5 milhões de doses da vacina contra Covid-19 até o próximo domingo. Ao todo, serão nove voos com saída de Miami, nos Estados Unidos, e destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. O primeiro está previsto para esta terça-feira, 28.

Com o novo cronograma, a empresa informa que irá totalizar as 100 milhões de doses previstas no primeiro contrato com o governo federal. Pelo contrato feito em março deste ano, a Pfizer deveria completar a entrega até o fim do terceiro trimestre.

Entretanto, em comunicado, a farmacêutica ressaltou que trata o período até 3 de outubro como mais uma semana logística e que isso não representa atraso ou comprometimento na entrega da vacina.

Há também um segundo contrato entre a empresa e o governo federal, assinado em 14 de maio, que prevê mais 100 milhões de vacinas entre outubro e dezembro.

"Pelo fato da última semana de setembro se encerrar numa quinta-feira (dia 30) os últimos lotes previstos para o mês chegarão até o dia 3 de outubro. Reafirmamos nosso compromisso com o Brasil para a entrega de 200 milhões de doses da nossa vacina até o final de 2021 conforme cronograma estimado em contrato, que considera 100 milhões de doses entregues até o final do 3º trimestre, e outras 100 milhões durante o 4º trimestre. Estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde nas etapas necessárias para que as entregas ocorram conforme o cronograma", diz a empresa.

Neste domingo, a empresa entregou mais 2,2 milhões de doses. Até o momento, a farmacêutica entregou ao Ministério da Saúde 89 milhões de doses em 88 remessas.