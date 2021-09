Objetivo é que os brasileiros possam tomar as duas vacinas em uma única ida ao posto - Divulgação

Publicado 27/09/2021 16:12

A Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) do Ministério da Saúde recomendou à pasta que suspenda a necessidade de intervalo entre aplicação das vacina contra a covid-19 e a vacina da gripe. Segundo o ministro-substituto da Saúde, Rodrigo Cruz, o objetivo é que as pessoas aproveitem a ida ao posto de saúde e tomem as duas vacinas de uma única vez, para aumentar a adesão à imunização também contra a gripe.

"A Câmara Técnica Assessora de Imunização da Covid-19 apresentou um estudo mostrando que não há problema em lançar mão dessa estratégia (de intervalo entre as diferentes imunizações). Em breve soltaremos a nota técnica com todas as recomendações e o posicionamento oficial do ministério", afirmou Rodrigo nesta segunda-feira, 27.

O ministro relatou que a expectativa é que a nota seja divulgada ainda esta semana e que a medida deve valer para todas as faixa etárias incluídas na campanha. Atualmente, a pasta recomenda o intervalo de 14 dias entre a aplicação das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe.

Em nota, o ministério esclareceu que "há uma recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) para eliminar o prazo mínimo do intervalo entre as vacinas da gripe e Covid" e acrescentou que "a medida está em avaliação".

Mesmo com uma campanha ampla e aberta ao público geral, a pasta está com dificuldades de avançar na vacinação contra a influenza. Este ano, somente 78,8% do público-alvo foi alcançado, enquanto em 2021 o Ministério da Saúde conseguiu atingir a marca de 96% do grupo que inclui crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde.