Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, será ouvida pela CPI nesta terça-feira - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 28/09/2021 10:51 | Atualizado 28/09/2021 10:57

Brasília - A CPI da Covid ouve, nesta terça-feira, 28, a advogada Bruna Morato, representante de médicos que trabalharam na rede de hospitais da Prevent Senior e elaboraram um dossiê contra a operadora.



O dossiê entregue à comissão e assinado por 15 médicos relata denúncias sobre tratamentos ineficazes que a empresa oferecia a pacientes com covid-19. Os médicos também acusaram a operadora de exercer pressão sobre os profissionais de saúde para a prescrição de medicamentos como hidroxicloroquina, além da alteração de prontuários de pacientes.



A CPI também investiga as denúncias de que experimentos foram realizados em pacientes sem autorização das famílias e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e de que esses estudos teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio do "gabinete paralelo”.



O pedido para ouvir Morato foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e, segundo o parlamentar, a advogada poderá comparecer à CPI acompanhada de um médico que trabalhou para a Prevent Senior.

