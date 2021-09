Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 700 mil doses da vacina Covid-19 - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 28/09/2021 19:58 | Atualizado 28/09/2021 20:04

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou para o Ministério da Saúde (MS), nesta terça-feira, 28, mais 2,4 milhões de doses da vacina contra Covid-19, produzidas em seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).

Com a entrega, a Fundação alcança a marca de 103,4 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em apenas oito meses, sendo um marco na atuação da instituição no combate à pandemia.



A remessa foi entregue no almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde, para de lá ser distribuída aos estados. A Fundação prevê a entrega de uma nova remessa até o fim desta semana.