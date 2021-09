Sara Morais, de 21 anos - Reprodução

Publicado 29/09/2021 10:35

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na segunda-feira, 27, acusado de matar e esquartejar o próprio pai em um apartamento no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A namorada da vítima, Sara Nascimento Parente de Morais, de 21 anos, também teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira, 28, sob suspeita de ajudar o jovem a ocultar o corpo do namorado.



Segundo o delegado da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rodrigo Jataí, responsável pelas investigações do caso, Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça na última quinta-feira, 23, após uma discussão com o filho. Em seguida, o corpo dele foi esquartejado.



"De acordo com o adolescente, houve uma discussão entre pai e filho, momento em que ele pegou a arma que pertencia ao pai e efetuou um disparo na cabeça do pai, vindo a causar o óbito. O adolescente afirmou que após o crime ficou desesperado e resolveu cortar os membros inferiores e superiores do pai, utilizando uma faca e um martelo", afirmou o delegado.



Segundo informações do portal G1, no momento do assassinato a namorada do pai estava no imóvel, dentro de um quarto e foi rendida pelo adolescente.



"Quando ela ouviu o disparo saiu do quarto, momento que o adolescente apontou a arma de fogo para ela e determinou que ela voltasse para o quarto, a amarrou e a manteve presa durante 24 horas", disse o delegado.



No dia seguinte ao assassinato, o rapaz de 16 anos pegou os braços e pernas do pai, que havia guardado no congelador e, com o carro da vítima, abandonou os membros em uma caixa de papelão no bairro Siqueira. Ao voltar para o local do crime, ele soltou a namorada do pai e ambos decidiram ocultar o corpo da vítima, que já estava há três dias no apartamento.



"Ele conversou com a companheira do pai. Ela, inicialmente, quis chamar a polícia, mas acreditou que não acreditariam nela. Então, em comum acordo com o adolescente, resolveram desovar o corpo no Anel Viário, pois já estava com um cheiro muito forte e poderia chamar a atenção dos vizinhos", contou o delegado.

Apesar do adolescente ter relatado que Sara não participou diretamente da morte da vítima, a polícia afirma que partiu dela a decisão de ocultar o corpo para não chamar a atenção dos vizinhos.



O tronco e a cabeça de Rafael Ferreira foram localizados às margens do 4º Anel Viário, no Parque Jari, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último domingo, 26.



Mulher presa e adolescente apreendido

A mulher foi presa nesta terça-feira, 28, em flagrante quando trabalhava em uma loja de roupas em um shopping, no Bairro Jóquei Clube. No mesmo dia, ela passou por uma audiência de custódia e teve a prisão relaxada pela Justiça, que considerou ilegal. Porém, o Ministério Público do Ceará (MPCE) havia solicitado a prisão preventiva dela, cumprida pelo Poder Judiciário.



Após o tronco da vítima ser localizado, levando a polícia a identificar, com a ajuda de câmeras de segurança, o carro usado para deixar o corpo no local.



O veículo foi encontrado estacionado no condomínio onde a vítima morava. Com isso, chegaram até o apartamento do homem, onde foram recepcionados pelo adolescente.



"Os policiais solicitaram a entrada no local e durante uma breve revista encontraram uma pistola 380 em um dos quartos. O adolescente bastante nervoso, vendo que os policiais encontraram a arma, confessou ter assassinado o pai no dia 23, no interior do apartamento", relata o delegado.