Entrega de vacinas contra covid-19 da Pfizer no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo - Reprodução

Publicado 03/10/2021 14:35 | Atualizado 03/10/2021 14:35

Quase três milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech pousaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Os três voos previstos para a manhã deste domingo, 3, que trouxeram doses da vacina ComiRNAty. Os três lotes entregues totalizam 2,895.750 milhões de doses que completam os 100 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer entregues ao Brasil. Há ainda o quarto e último voo, com mais 1,1 milhões de doses, está previsto para pousar à tarde.

A programação tem quatro voos com destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), totalizando 4 milhões de doses. É a segunda maior remessa que a farmacêutica envia ao país em um único dia.

Com as quatro operações deste domingo, a Pfizer vai completar 10,5 milhões de vacinas entregues em uma semana e cumprir o primeiro contrato de 100 milhões de doses da empresa com o governo federal.