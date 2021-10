Ônibus pega fogo na zona oeste de São Paulo - Reprodução

Publicado 04/10/2021 11:06

Na manhã desta segunda-feira, 4, um ônibus pegou fogo no Viaduto Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. A via foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para conter as chamas na capital. Não há registros de feridos no incidente.



Incêndio em cima do viaduto Pacaembu. Um ônibus teria pegado fogo, sem vítimas. pic.twitter.com/bpZQowhKCa — Bruno Dias (@BrunoDias) October 4, 2021

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio por volta das 8h20. Duas viaturas da corporação se dirigiram ao local para atender a ocorrência.



De acordo com informações preliminares dos bombeiros, o incêndio foi causado por uma pane no motor do ônibus.