Publicado 05/10/2021 18:46

São Paulo - Nesta terça-feira, o Brasil chegou aos 598.829 casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou novos 677 óbitos, e se aproximou ainda mais da triste marca de 600 mil vidas perdidas. No mesmo período, foram contabilizados 20.528 novos diagnósticos, totalizando 21.499.074 resultados positivos desde março de 2020.



A média móvel de óbitos ficou um pouco abaixo do que as últimas informadas, em 483. A de casos fechou o dia em 16.755. O índice leva em conta os registros dos últimos sete dias. Por problemas no sistema que contabiliza os registros, o estado de Rondônia manteve os dados reportados no dia 30 de setembro de 2021.

Nesta terça-feira, o Brasil chegou aos 598.829 casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou novos 677 óbitos, e se aproximou ainda mais da triste marca de 600 mil vidas perdidas. No mesmo período, foram contabilizados 20.528 novos diagnósticos, totalizando 21.499.074 resultados positivos desde março de 2020.



A média móvel de óbitos ficou um pouco abaixo do que as últimas informadas, em 483. A de casos fechou o dia em 16.755. O índice leva em conta os registros dos últimos sete dias. Por problemas no sistema que contabiliza os registros, o estado de Rondônia manteve os dados reportados no dia 30 de setembro de 2021.