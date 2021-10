A capital pernambucana já aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes contra o vírus da covid - Divulgação

A capital pernambucana já aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes contra o vírus da covidDivulgação

Publicado 07/10/2021 10:12

Com o avanço da vacinação nos Estados, a capital de Pernambuco, Recife, não registrou óbitos por covid-19 por três dias seguidos. Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a capital pernambucana não registrou a ocorrência de mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causadas pelo novo coronavírus. Esta é a primeira vez, no ano de 2021, que a cidade tem esse tipo de registro.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Recife, o município também apresentou queda de 84,4% no número de óbitos pela doença e 73,1% no número de casos confirmados de SRAG. Na comparação de 3 a 16 de janeiro, datas anteriores ao início da vacinação contra covid-19 na capital, com o intervalo de 12 a 25 de setembro, os óbitos de idosos por SRAG apresentaram expressiva redução. As mortes de pessoas na faixa etária de 70 e 79 anos, por exemplo, tiveram uma diminuição de 93,9%. A Secretaria municipal pontua que o número de óbitos ainda pode sofrer alterações, tendo em vista a qualificação dos bancos de dados.

No entanto, mesmo com o cenário de redução de mortes, a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, alerta que a população não deve relaxar nos cuidados com a doença e reforçou a importância do esquema vacinal completo. "Porque só assim temos a garantia da eficácia do imunizante", destacou.

Desde o início da operação do Plano Recife Vacina, em 19 de janeiro, a capital pernambucana aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes. Desse total, 1.245.292 foram de primeira dose ou dose única, no caso da Janssen, o que representa que 81,18% da população do Recife já recebeu ao menos uma dose da vacina. Enquanto isso, a cidade totaliza 47,43% da população com o esquema vacinal completo.