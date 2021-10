21.532.558 diagnósticos positivos desde o início da pandemia - Pixabay - Creative Commons

21.532.558 diagnósticos positivos desde o início da pandemiaPixabay - Creative Commons

Publicado 07/10/2021 18:32

O Brasil registrou 541 novas mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24h, e 15.726 novos casos. Com isso, o país chegou às 599.821 vítimas e 21.532.558 diagnósticos positivos desde o início da pandemia.



Nesta quinta-feira, a média de móvel de mortes, que leva em consideração os índices dos últimos sete dias, ficou em 437. A média móvel de casos é de 15.726.

Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referentes a pandemia da covid-19.

De acordo com o Johns Hopkins, 236.656.073 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, e 4.31.407 foram a óbito. A universidade aponta que 6.392.019.196 doses da vacina já foram aplicadas.



O Ministério da Saúde afirma que já foram aplicadas 245.109.870 doses da vacina, 148.743.535 de primeira dose; 96.366.335 de segunda dose ou dose única. O site 'Our World in Data' aponta para 72% da população brasileira vacinada com ao menos uma dose (ou dose única).