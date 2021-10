O cartunista Nani deixa a esposa, dois filhos e uma neta - Reprodução

O cartunista Nani deixa a esposa, dois filhos e uma netaReprodução

Publicado 08/10/2021 13:48 | Atualizado 08/10/2021 14:02

O cartunista Nani, criador da tira "Vereda Tropical", morreu na manhã desta sexta-feira, 8, na cidade de Belo Horizonte (MG). Aos 70 anos, o artista mineiro foi mais uma vítima da Covid-19. Segundo informações da família, Nani estava internado há uma semana, após ter sido diagnosticado com a Covid-19.

O artista cumpria isolamento social em Esmeraldas, sua cidade natal, desde o início deste ano e foi contaminado pela Covid-19 após ter se mudado para o Rio de Janeiro. Ele fazia parte do grupo de risco da doença, pois já havia passado por três transplantes de fígado em apenas um mês, no ano de 2004.

Ainda não há informações sobre enterro e velório. Ele deixa a esposa, dois filhos e uma neta.

Conhecido em todo o país pelo apelido Nani, Ernani Diniz Lucas nasceu em 27 de fevereiro de 1951. Deu início a sua carreira aos 20 anos em Belo Horizonte, quando publicava charges. Dois anos depois, em 1973, se mudou para o Rio de Janeiro.

Em solo carioca ele trabalhou no DIA e em diversos jornais, como "O Pasquim", a edição brasileira da revista "Mad", no "Jornal dos Sports", "Última Hora", "Diário de Notícias" e na "Tribuna da Imprensa". Ele também foi chargista do Jornal O Globo e ao lado de outros seis artistas, criou "O Pingente".

O cartum "Vereda tropical", de Nani, publicado no jornal Estado de Minas, no dia 27 agosto de 2000 Reprodução



Na década de 1980, Nani ficou conhecido por ser o criador da tirinha Vereda Tropical, que satirizava o momento político e social brasileiro da época. As obras tiveram grande sucesso e foram publicadas em inúmeros jornais espalhados pelo Brasil.

O cartunista também trabalhou ao lado de Chico Anysio por 20 anos, na TV Globo, como roteirista nos programas "Chico Total" e "Escolinha do Professor Raimundo".

Ao longo da carreira, Nani foi reconhecido por inúmeras autoridades do humor e reconhecido por premiações internacionais. O cartunista seguia publicando seu trabalho nas redes sociais até dezembro do ano passado e em uma das últimas charges, ele comemorava a chegada da vacina contra a Covid-19.

Nani é autor de diversos livros, dentre eles "É grave, doutor?", "Batom na cueca" e “Humor politicamente incorreto”. A sua obra mais recente foi o livro, "Tem outra palavra na palavra", que inclusive, teve o seu lançamento no dia 31 de agosto deste ano.