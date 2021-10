O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo QueirogaVAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 08/10/2021 20:24

Nesta sexta-feira, 8, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que 354 milhões de doses de vacinas estarão disponíveis para a campanha de vacinação contra a Covid-19 de 2022. O chefe da pasta usou os dados da imunização contra a doença para afirmar que a atual campanha é a maior já realizada no Brasil.



Em entrevista coletiva, Queiroga disse ver um cenário positivo para a pandemia no Brasil, afirmou que a campanha de vacinação do ano que vem será eficiente e que 2022 será marcado pelo "fim da pandemia".

Na tarde de hoje, o país bateu a marca de 600 mil mortos pela Covid-19 . Além do Brasil, apenas os EUA registraram tantos óbitos por causa da doença . A Índia, que possui o terceiro maior número de vítimas devido ao coronavírus, ainda não chegou às 500 mil mortes.



Apesar dos planos, de acordo com o secretário-executivo do ministério, Rodrigo Cruz, ainda há dúvidas que precisam ser esclarecidas para o planejamento da nova campanha, como qual será o público-alvo da imunização, quais vacinas serão incluídas e em quanto tempo será necessária uma reaplicação das doses. "Hoje o mundo não tem essas respostas", disse Cruz.

O ministro também afirmou que pode considerar o uso da Coronavac na vacinação do ano que vem caso o Instituto Butantan consiga o registro definitivo da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Hoje, o imunizante tem registro para uso emergencial e a avaliação no ministério é que o Butantan tem demorado a fazer o pedido, diferentemente da Pfizer e da Astrazeneca, que já tem registro final.

Nessa quinta-feira, 7, o Ministério da Saúde disse à CPI da Covid que a Coronavac não está nos planos para a campanha de vacinação de 2022 , principalmente pela aprovação emergencial e pela "baixa efetividade entre idosos acima de 80 anos", segundo a pasta.



Técnicos do Ministério da Saúde estariam avaliando o custo-benefício de cada vacina e sua efetividade para a compra de novas doses.