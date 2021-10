Covid-19: políticos lamentam os 600 mil mortos - Reprodução

Publicado 08/10/2021 17:59 | Atualizado 08/10/2021 18:02

Brasília - Momentos depois da notícia de que o Brasil tinha superado as 600 mil mortes por covid-19 , políticos vieram as redes sociais para comentar a marca e prestar condolências às famílias das vítimas. Senadores, membros e não membros da CPI da Covid, deputados, candidatos e figuras da política nacional lamentaram o número.

Confira alguns comentários:

"Nos últimos meses, ao longo dos trabalhos da CPI da Pandemia, nos acostumamos à dolorosa tarefa de diariamente trocar a placa com o número de vidas perdidas para a covid-19 no Brasil porque não representam apenas números: são pessoas que nunca mais farão parte do nosso convívio. (...) Hoje atingimos a triste marca de 600.000 óbitos. A maioria dessas mortes poderiam ser evitadas caso a estratégia adotada pelo governo federal fosse diferente. Nossa solidariedade a cada um e cada uma neste momento. Também sentimos muita falta de nossos entes queridos", lamentou o senador Randolfe Rodrigues.

"600 mil mortos pela COVID no Brasil. Uma sensação triste de que muitas vidas se foram pela soma de ineficiência do estado, desinformação e ganância. É hora de enxugar as lágrimas e começar a longa caminhada pela reparação da dor de cada família. Precisamos reconstruir o Brasil", disse o senador Alessandro Vieira.

"O Brasil chega hoje à triste marca de 600 mil mortos por covid. São milhares de famílias enlutadas e destroçadas por essa tragédia que infelizmente ainda não terminou. Quero expressar meus sentimentos e solidariedade a todos aqueles que, como eu, perderam pessoas queridas", escreveu a senadora Leila Barros, conhecida como Leila do Vôlei.

"O Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortos pela #COVID19. Essa é a prova cabal q a doença nunca deveria ter sido subestimada. Fica uma tristeza enorme saber que mtas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse buscado a vacina e não o negacionismo", declarou a senadora pelo Maranhão, Eliziane Gama.

"Que tristeza! O Brasil chegou a 600 mil mortos por covid-19. A todos aqueles que enfrentam o luto, meus sentimentos", disse o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Alessandro Molon.

"Kit Covid, negacionismo, Prevent Sênior usando pessoas como cobaias, incompetência absoluta em TODOS os ministérios deu nisso: 600 mil pessoas mortas por Covid. Toda minha solidariedade", disse a deputada federal por Pernambuco, Marília Arraes.