Prefeitura de São Paulo apaga desenho de Nossa Senhora no bairro da PompéiaReprodução

Publicado 12/10/2021 19:32 | Atualizado 12/10/2021 19:33

São Paulo - A Prefeitura de São Paulo apagou, na última semana, um desenho de Nossa Senhora de Aparecida existente desde 2019 em um muro de uma escola municipal no bairro da Pompeia. A santa, na imagem, aparece mostrando o dedo do meio. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

A decisão foi tomada após forte pressão do vereador Delegado Palumbo (MDB) e sem a participação da Escola Municipal de Educação Infantil Santos Dumont. No vídeo divulgado em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que o desenho desrespeitava "a religião e a fé alheia" e que ele mesmo apagaria o grafite caso o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não o fizesse.



O conselho escolar e seus representantes reclamaram de não serem consultados sobre o ato de apagar a imagem. A atitude foi classificada como censura. Já a prefeitura afirmou, em nota, que a remoção do grafite é um ato que "reafirma o seu respeito a todas as religiões".