Representantes da Câmara Municipal participaram de evento do setor imobiliárioDivulgação

Publicado 15/10/2021 21:02

Brasília - O presidente e o primeiro secretário da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado e Rafael Aloisio Freitas, participaram na tarde desta sexta-feira, em São Paulo, do Brazil GRI 2021, o evento mais importante do mercado imobiliário. O objetivo foi apresentar projetos, como o Reviver Centro, e explicar as atualizações no Plano Diretor da Cidade, a fim de atrair o interesse de investidores.

Entre as presenças confirmadas no encontro estão nomes de peso como a rede de hotéis Accor, a empresa de shopping centers Multiplan, a construtora Cyrela e o banco Credit Suisse. “O Brazil GRI 2021 reúne 80% dos investidores do mercado imobiliário no país”, destaca o presidente do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) e da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Cláudio Hermolin, que vai conduzir o painel sobre o Rio.

Vale lembrar que o mercado imobiliário e da construção civil é uma das principais molas propulsoras da economia. No ano passado, o Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos na cidade maravilhosa alcançou R$ 3,8 milhões. Para este ano, a expectativa é de R$ 5 bilhões.