Senador Renan CalheirosPedro França/Agência Senado

Publicado 19/10/2021 17:02 | Atualizado 20/10/2021 16:05

Após a má repercussão do vazamento do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) enviou uma nova versão do documento em que faz 72 pedidos de indiciamento. Alguns dos principais alvos são o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o atual chefe da pasta, o médico Marcelo Queiroga, os três filhos políticos de Bolsonaro e vários ministros.



Segundo a CNN Brasil, na noite desta terça-feira, 19, os senadores vão se reunir na casa do colega Tasso Jereissati (PSDB-CE) para afinar os últimos pontos - a previsão é de que o relatório oficial seja apresentado amanhã em sessão da CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), marcou para o próximo dia 26 a votação do texto.



Confira abaixo todos os alvos de pedido de indiciamento, de acordo com a atual versão do relatório:



- presidente Jair Bolsonaro;



- ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello;



- ministro da Saúde, Marcelo Queiroga;



- ex-ministro da Cidadania e atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni;



- ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo;



- ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário;



- ex-ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa, Walter Braga Netto;



- ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten;



- ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub;



- assessor especial da Presidência da República, Filipe Martins;



- assessor especial da Presidência da República, Técio Arnauld;



- secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva;



- presidente da Fundação Nacional do índio (Funai), Marcelo Xavier;



- ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco;



- secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro;



- ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias;



- ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco da Costa;



- ex-assessor especial do Ministério da Saúde, Airton Soligo;



- ex-secretário da Anvisa, José Ricardo Santana;



- deputado federal Ricardo Barros;



- deputado federal Osmar Terra;



- representante da Davati no Brasil, Cristiano Alberto Hossri Carvalho;



- representante da Davati no Brasil, Luiz Paulo Dominguetti;



- intermediador nas tratativas da Davati, Rafael Francisco Carmo Alves;



- intermediador nas tratativas da Davati, José Odilon Torres da Silveira Júnior;



- diretora-executiva e responsável técnica farmacêutica da Precia, Emanuela Batista Medrades;



- consultor jurídico da Precisa, Túlio Silveira;



- sócio da Precisa, Francisco Maximiano;



- sócio da Primarcial Holding e Participações e Ltda e diretor de relações institucionais da Precisa, Danilo Berndt Trento;



- advogado e sócio oculto da Fib Bank, Marcos Tolentino;



- sócio da VTCLog, Raimundo Nonato;



- diretora-executiva da VTCLog, Andreia da Silva Lima;



- sócia da VTCLog, Teresa Cristina Reis de Sá