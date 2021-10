De acordo com Renan, outra bandeira levantada pelo governo foi a defesa "incondicional e reiterada" do uso de cloroquina e hidroxicloroquina, bem como de outros medicamentos - )Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy

De acordo com Renan, outra bandeira levantada pelo governo foi a defesa "incondicional e reiterada" do uso de cloroquina e hidroxicloroquina, bem como de outros medicamentos)Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy

Publicado 20/10/2021 14:01 | Atualizado 20/10/2021 14:02

Brasília - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) realizou nesta quarta-feira, 20, a leitura do relatório final da CPI da Covid . Em seu parecer, Renan responsabilizou diretamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo descontrole da pandemia no país.O senador acusou Bolsonaro de agir deliberadamente para atrasar a compra de vacinas contra a covid-19. "Com esse comportamento o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu com a morte de brasileiras e brasileiros", disse Renan, para quem 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas com a antecipação das doses.Para Renan, o governo foi omisso e agiu de forma "não técnica e desidiosa" no enfrentamento da pandemia, expondo "deliberadamente" a população ao risco de infecção.Calheiros também pontuou que o discurso adotado pelo governo federal, especialmente por Bolsonaro, deu ênfase em proteger e preservar a economia, afastando medidas como o isolamento social. O senador também citou a existência de um gabinete paralelo na atuação em favor de medidas ineficazes no combate à covid-19.“O governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica de desidiosa no enfrentamento da pandemia, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovou-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas”, disse.