O ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre - Reprodução

Publicado 20/10/2021 10:22 | Atualizado 20/10/2021 13:28

A Polícia Federal do Amapá realizou, na manhã desta quarta-feira, 20, a prisão de Isaac Alcolumbre, parente do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

De acordo com Anderson de Andrade Bichara, superintendente do órgão no estado, informou que Isaac foi detido com uma grande quantidade de recursos "que ainda estão sendo contados".

Aproximadamente 300 policiais federais foram às ruas para cumprir um total de 24 mandados de prisão preventiva e outros 49 de busca e apreensão. A força-tarefa contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF). O grupo suspeito utilizava o Amapá como base operacional para importar e transportar drogas com aeronaves para diferentes pontos do país.

Isaac é primo de primeiro grau do ex-presidente do Senado e já foi deputado estadual pelo Amapá. Ele está entre os alvos da Operação Vikare, que investiga casos de associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro no estado do Amapá.

Segundo o policial, Isaac é proprietário de um aeródromo certificado por onde aeronaves de tráfico internacional transitariam para a Colômbia e a Venezuela.

"O aeródromo servia de base para a rota do tráfico internacional de drogas", diz Anderson. "É muita coisa". O delegado afirmou ainda que a família de Isaac é "envolvida com política", mas não precisou o grau de parentesco do detido com o senador Davi Alcolumbre.

A PF constatou, ainda, que empresas de fachada de outros estados participavam do esquema para ocultar e lavar dinheiro. A organização criminosa possuía mecânicos de aeronaves, pilotos, operadores financeiros responsáveis por transacionar os valores obtidos pelas atividades ilícitas, além de terceiros que recebiam quantias em contas pessoais e empresas.

Os outros mandatos foram cumpridos nos estados do Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

*Com informações do Portal IG