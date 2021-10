Mulher atropela manifestantes - PrintScreen/ Twitter @40politicsforall

Publicado 19/10/2021 21:09 | Atualizado 19/10/2021 21:21

Incomodada com um protesto feito pelos Insulate Britain, grupo britânico que luta por casas com baixo consumo de energia, uma mulher jogou o carro em cima das manifestantes. O caso ocorreu no último dia 13, num cruzamento que liga os condados de Essex a Kent, na Inglaterra.

Um vídeo do momento divulgado nesta segunda, 18, mostra como o carro, uma Range Rover, avança em direção às mulheres que protestavam no meio da pista. Instantes depois, a motorista sai do veículo, grita com as manifestantes, depois retorna e joga o carro em cima das vítimas.



| NEW: Driver begins to run over Insulate Britain protestors



pic.twitter.com/t3YyxYihCM — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 18, 2021

De acordo com o Daily Mail, a mulher foi identificada como Sherrilyn Speid, de 34 anos. Empresária, ela conduz um negócio que fornece alimentos caribenhos. No episódio em questão, ela tentou ultrapassar o protesto para deixar seu filho na escola.



Com a repercussão das imagens, Sherrilyn se pronunciou no Instagram. Com emoji de gargalhada, ela disse que nunca atropelou as pessoas, mas sim deu apenas um empurrão nelas. "Um homem tão dramático", minimizou.