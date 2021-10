A aeronave caiu em Ponta Porã - Divulgação

A aeronave caiu em Ponta Porã Divulgação

Publicado 20/10/2021 16:15

Um helicóptero caiu e deixou duas pessoas mortas nesta quarta-feira, 20, em Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai. As duas vítimas ficaram carbonizadas.



De acordo com o Departamento de de Repressão ao Crime Organizado (Dracco), a aeronave caiu em uma propriedade rural. Uma equipe do departamento foi encaminhada para o local.

A suspeita, de acordo Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã, o avião que caiu a 30 quilômetros da cidade estivesse transportando droga.