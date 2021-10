Moradores filmaram o momento em que os policiais atiram no homem que sai do carro com os braços levantados - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/10/2021 09:44 | Atualizado 22/10/2021 09:45

Moradores flagraram o momento em que oficiais da Polícia Militar matam um homem que já estava rendido na região da Avenida San Martin, no Calafate, em Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira, 20. Segundo a corporação, ele era suspeito de ter roubado outros veículos e teria reagido à abordagem.

No entanto, os registros feitos por moradores contradizem a versão da PM. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem, que não teve a identidade divulgada, deixa o carro com as mãos pra cima e é atingido com um tiro na cabeça, além de diversos outros logo em seguida. Segundo a PM, o suspeito estaria com comparsas e teria confrontado os policiais.

A corporação afirmou que deu ordem para um carro que estava em alta velocidade na direção das viaturas paras, mas que isso não teria acontecido e os suspeitos teriam começado a atirar. Nesse momento, de acordo com a Polícia, os oficiais teriam reagido e o carro teria batido no poste. Em seguida "um grupo armado que se encontrava no morro próximo ao local da ocorrência, passou a efetuar disparos contra os policiais, quando foi necessário dispersar e revidar as agressões".

"O indivíduo que estava sendo abordado realizou movimento de saque de arma de fogo da cintura, quando houve reação policial com disparos de defesa contra o agressor, que caiu ao solo atirando", completou o texto.

No vídeo, porém, não aparece nenhum grupo armado, também não é possível ver o homem sacando qualquer arma da cintura, ou sequer ouvir os disparos apontados pela corporação.