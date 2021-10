Transmissão de covid no Brasil é a menor desde abril de 2020, aponta Imperial College - (Imagem: Reprodução)

Publicado 22/10/2021 13:53

A cidade de São Paulo estuda flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos à partir de dezembro - após a conclusão do esquema vacinal contra o novo coronavírus na população menor de idade, programada para ocorrer em novembro. As informações são da CNN.

Segundo fontes ligadas a secretaria municipal de Saúde, a prefeitura tem como base os índices da pandemia na cidade e a data limite para o possível anúncio seria o dia 10 de novembro.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista, mencionou no início do mês que uma flexibilização no uso dos equipamentos de proteção individual estaria próximo. A fala, porém, foi criticada por membros da gestão municipal e a decisão foi postergada.

O governo de São Paulo, porém, ainda não considera os índices satisfatórios para uma flexibilização no uso das máscaras e aconselharam o gestor a ter cautela. O Plano São Paulo - diretrizes que norteiam o enfrentamento à pandemia - não permite que cidades se antecipem em flexibilizações ao governo estadual.