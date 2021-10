já são 21.711.843 brasileiros infectados pelo novo coronavírus - Foto: Arquivo Mais

já são 21.711.843 brasileiros infectados pelo novo coronavírusFoto: Arquivo Mais

Publicado 22/10/2021 18:38

Com os 460 óbitos registrados nas últimas 24h, o Brasil chegou as 605.139 mortes relacionadas a covid-19. O número de casos teve um acréscimo de 14.502, atingindo as 21.711.843 infecções desde o início da pandemia.



Os números são compilados diariamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), desde junho de 2020, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

A média móvel de mortes, que contabiliza os últimos sete dias, fechou o dia em 353. Em relação às infecções, o índice ficou em 12.052.



Nesta sexta-feira, 22, os estados do Ceará e Mato Grosso do Sul informaram que corrigiram inconsistências e duplicidades nos números reportados.