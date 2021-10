Antonio Carlos, Adriana e os filhos - Reprodução Internet

Publicado 24/10/2021 08:52 | Atualizado 24/10/2021 09:21

Rio - Um grave acidente matou quatro pessoas da mesma família na BR-116, em Capão do Leão, no Sul do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado. O veículo que transitava no sentido Capital-Interior saiu da pista na altura do km 550, capotou e ficou submerso em um local alagado.

As vítimas foram identificadas como: Antonio Carlos Rocha Azambuja, 41 anos, Adriana Pisoni da Silva, 46, Isabella Pisoni Azambuja, seis, e Francisco Pisoni Azambuja, quatro. Todos morreram no local.

Acidente de carro matou quatro pessoas da mesma família Divulgação Antonio era dono de um hotel em Jaguarão e Adriana coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão do Turismo na Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia muito na hora do capotamento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.



Em nota, a universidade lamentou a morte da família. "A Comunidade da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) lamenta os falecimentos da docente Adriana Pisoni da Silva, de seu esposo, Antonio Carlos Rocha Azambuja, e dos filhos do casal, de 6 e 4 anos, ocorridos neste sábado, 23 de outubro. Adriana era professora no Campus Jaguarão, onde atuava desde 2013. Docente do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, Adriana era reconhecida por sua dedicação ao trabalho, o qual desenvolvia com comprometimento, ética e responsabilidade. A Instituição, por meio de sua comunidade acadêmica, estende seu sentimento de pesar a todos que conviveram com a família".