A família atendeu o pedido na carta e fez a funerária não enterar o corpo - Reprodução

A família atendeu o pedido na carta e fez a funerária não enterar o corpo Reprodução

Publicado 27/10/2021 13:21

O caso do pastor Huber Carlos Rodrigues virou notícia nos últimos dias por conta de um pedido que ele fez para a família e amigos próximos. O pastor pediu para que familiares não o sepultassem antes do prazo de três dias porque aconteceria um "Mistério de Deus", como ele mesmo se referiu. Segundo a família do pastor, ele ressuscitaria após os três dias, assim como Jesus. O caso ganhou destaque e o gerente da funerária, José Dourado, chegou a acreditar na história.



"Como cristão, acreditei que pudesse acontecer um milagre. A gente vive e está todo dia aprendendo. Na Bíblia, está escrito que é possível. Aconteceu com Lázaro. A gente que tem fé acredita. Deus pode tudo, ele tira uma montanha de um lugar e coloca no outro, nada é impossível para ele. Mas infelizmente não aconteceu", afirmou o gerente.

Huber foi enterrado na madrugada desta terça-feira, 26, em Goiatuba, na região sul de Goiás.

Segundo o portal G1, na declaração assinada em 2008, o pastor Huber diz ter tido revelações do Espírito Santo e que passaria por um "mistério de Deus", no qual ressuscitaria às 23h30, três dias após sua morte. A família, então, atendeu o pedido na carta e fez a funerária não enterar o corpo.



"Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por três dias morto, sendo que no 3ª dia, eu ressuscitarei. Meu corpo durante os três dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência”, constava no documento.

Huber Carlos Rodrigues morreu na última sexta-feira, 22, por complicações cardiorrespiratórias em decorrência da covid-19.