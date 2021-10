Covid: Brasil tem 433 mortos em 24 horas; média móvel indica estabilidade - Foto: Arquivo

Publicado 27/10/2021 18:23 | Atualizado 27/10/2021 18:39

São Paulo - O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 17.184 novos casos de covid-19 e 433 mortes. No total, o país contabiliza 21.766.168 infecções e 606.679 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.



Os dados são compilados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Desde junho do ano passado, após o Ministério da Saúde interromper temporariamente o fornecimento dos dados, o órgão apura com as secretarias estaduais o panorama atual da pandemia.

A média móvel de mortes, que considera os registros dos últimos sete dias, indica estabilização - hoje, foi de 350, ante 342 ontem (26). A de casos está em 12.240.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 244.895.268 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus em todo o mundo, e 4.969.893 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos.