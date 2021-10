O presidente Jair Bolsonaro e a filha caçula Laura Bolsonaro - Reprodução

Publicado 28/10/2021 11:56

A filha caçula do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu autorização para ingressar no Colégio Militar de Brasília (CMB) sem passar pelo processo seletivo. O pedido, feito pelo mandatário em agosto deste ano, solicitou que Laura Bolsonaro ocupasse uma das 15 vagas para cursar o 6º ano em 2022 e foi aceito pelo Exército.

A admissão de dependentes de militares é permitida pela escola em alguns casos específicos, como oficiais transferidos de estado, designados para missão no exterior e do público geral, nesse casso com a exigência do processo seletivo. Anteriormente, o presidente já tinha comentado o pedido e, na ocasião, afirmou que Laura "tem direito por lei, até por questão de segurança". O filho da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) foi matriculado no colégio em Brasília sem passar por processo seletivo, também com a justificativa de "segurança".

Em nota, o Exército afirmou que foi o comandante da Força, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, indicado por Bolsonaro ao cargo que autorizou o ingresso. Segundo a instituição, o oficial autorizou uma "solicitação de matrícula em caráter excepcional". O texto destacou, ainda, que "faculta ao Comandante do Exército apreciar casos considerados especiais, ouvido o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), conforme justificativa apresentada pelo eventual interessado".

"O DECEx apresentou parecer favorável à solicitação de matrícula. Posteriormente, o caso foi submetido ao Gabinete do Comandante do Exército para análise. Cumpridas as etapas anteriormente descritas, o processo foi levado ao Comandante do Exército, que emitiu despacho decisório deferindo a solicitação de matrícula em caráter excepcional", concluiu o comunicado.