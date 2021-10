Vereador Diego Espino (PSL) desmaia durante discurso na Câmara - Reprodução

Vereador Diego Espino (PSL) desmaia durante discurso na CâmaraReprodução

Publicado 28/10/2021 17:05

O vereador da Câmara de Divinópolis, de Minas Gerais, Diego Espino (PSL) desmaiou enquanto fazia um discurso com os ânimos exaltados nesta quinta-feira, 28. Na ocasião, o político afirmou ter sido alvo de uma fakenews sobre apoiar "ideologia de gênero" e aparentou estar bem nervoso. No vídeo é possível ver o momento em que Espino abaixa ofegante para pegar um papel no chão e já se desequilibra ao ficar em pé novamente.

O parlamentar explicou, ainda, que o projeto defendido por ele na Casa é sobre identidade de gênero, para o permitir uso do nome social por transgêneros, travestis e transexuais, e não sobre 'ideologia de gênero' como teria sido associado.

"A pessoa quando é transgênero, quando escolhe sua opção sexual, e temos que respeitar isso, as invés de ser chamada pelo nome de batismo, de registro, ser chamado pelo nome social. Alguém que se veste como mulher, que nasceu com o sexo masculino e que se sente uma mulher, e tem esse direito, e também tem o direito de ter o nome feminino se assim achar. Quem sou eu para falar se isso é certo ou errado?", afirmou.

"Na rua peita eu pra vocês ver (sic). Quero ver se vocês é macho então, cambada de vagabundo (sic). Aqui é isso aqui ó, Diego Espino, e vocês vão ter que me segurar. Vocês vão ter que me segurar porr*. Aqui é Diego Espino", afirmou o vereador momentos antes do desmaio.

Cena bizarra na Câmara de Divinópolis agora há pouco. Vereador Diego Espino (PSL) estava revoltado com uma suposta fake news de que ele apoiaria a “ideologia de gênero” e foi “discursar” em plenário. Chegou até a desmaiar pic.twitter.com/xHMGD5BbAq — Lucas Ragazzi (@LRagazzi) October 28, 2021

O parlamentar foi amparado por outros políticos que estavam no local e lavado para o gabinete do vereador Zé Brás, onde verificou a pressão arterial que já estava dentro da normalidade.