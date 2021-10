Evento da legenda Brasil 35 aconteceu na noite desta sexta-feira, 29 - Divulgação

Publicado 30/10/2021 10:28 | Atualizado 30/10/2021 10:35

Cabo Daciolo anunciou, oficialmente, sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2022. A notícia foi dada na noite desta sexta-feira, 29, em evento do partido Brasil 35, pelo qual ele concorre.

Durante seu discurso, além das falas tipicamente religiosas, com menções a Deus, o pré-candidato citou a alta do dólar, a fome, a inflação galopante e os gastos com a máquina pública.

Daciolo também mandou um recado para o ministro da Economia, Paulo Guedes: “Uma vez Daciolo presidente, varão, você vai ser preso. Você é um traidor da Pátria. Você está matando o nosso povo”, disparou. “Pede para sair, e vai cuidar das suas empresas lá no paraíso fiscal de vossa excelência”, completou.

Daciolo foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 2015 a 2019. Ele também disputou o primeiro turno da presidência em 2018 e obteve 1,26% dos votos válidos, ficando em em 6º lugar. Ao todo, recebeu mais de 1,3 milhão de votos.

O Brasil 35 é o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB). A sigla trocou de nome em abril deste ano. Durante o evento desta sexta, Daciolo também convidou eleitores a se filiarem à legenda.