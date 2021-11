O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 02/11/2021 12:38 | Atualizado 02/11/2021 12:39

Em entrevista a jornalistas italianos, na noite desta segunda feira, 1, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, de "Jim Carrey", nome do ator e humorista conhecido por protagonizar sucessos como 'O Máscara'; 'Debi & Lóide' e 'O Show de Truman - O Show da Vida'.

"Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse o chefe do Executivo brasileiro em Anguillanera Veneta. Confira o momento:

Presidente Jair Bolsonaro confunde John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, com o ator JIM CARREY.



Sim, o ator de filmes como Debi e Loide, O Máscara e Ace Ventura. pic.twitter.com/vrWDmGdGZq — Eixo Político (@eixopolitico) November 1, 2021

A fala do presidente não passou desapercebida e logo virou meme nas redes sociais. Confira:

Bolsonaro confundiu John Kerry, enviado dos EUA ao G20, com o ator de Debi e Loide, JIM CARREY! pic.twitter.com/elrqXBaSlf — memecrata (@memecrata) November 2, 2021

Se o Bolsonaro conversou com o Jim Carrey, eu só consigo pensar que o assunto foi: MÁSCARA.



Um é contra. O outro a favor. — Magno Navarro (@onavarromagno) November 2, 2021

Faz todo sentido o presidente Bolsonaro se confundir com Jim Carrey. pic.twitter.com/iSfWAyR9fh — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) November 2, 2021