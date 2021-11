Passageiro caiu nos trilhos da CPTM - Reprodução/ TV Bandeirantes

Publicado 04/11/2021 18:50

Um passageiro caiu nos trilhos da Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enquanto aguardava o trem na Estação Luz, na capital paulista. De acordo com a companhia, o homem teria sofrido uma convulsão.



A queda ocorreu quando a estação estava lotada e logo após a passagem de um trem do Expresso Aeroporto, que utilizava a mesma via. Em nota, a assessoria da CPTM informou que "a vítima foi retirada pelos próprios passageiros, atendida imediatamente pela equipe da estação e levada para um pronto-socorro".

O homem não teve a identidade divulgada e foi levado para a Santa Casa.



Em entrevista à TV Bandeirantes , o major Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, disse que em situações como esta, o ideal é acionar os funcionários da própria estação, seja da CPTM ou do Metrô.