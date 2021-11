Criança contraiu raiva após ser atacada por raposa - Reprodução / Prefeitura de Chapadinha

Publicado 04/11/2021 22:05

Um menino de dois anos morreu após ser atacado por uma raposa e contrair raiva, no município de Chapadinha, no Maranhão. Luís Samuel Almeia estava internado há cerca de um mês, mas não resistiu.



O caso é a primeira ocorrência de raiva humana confirmada no estado nos últimos oito anos. A vítima deu a primeira entrada em 23 de setembro, já apresentando sinais da doença e, de acordo com o portal Metrópoles , o menino tinha irritação, alto grau de agressividade e reações como se fosse morder.

Segundo o secretário de Saúde de Chapadinha, Richard Wilker, no início, a suspeita era de que a criança tivesse sido arranhada por um gato e contraído raiva. No entanto, após investigações e exames, concluiu-se que o menino foi atacado por uma raposa.



A prefeitura ainda investiga o caso e quais foram as circunstâncias do ataque.