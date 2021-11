Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Reprodução

Publicado 05/11/2021 11:13 | Atualizado 05/11/2021 11:16

Brasília - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em publicação no Twitter, nesta sexta-feira, 5, que alerta há alguns anos "para a politização da persecução penal". Para ele, "demonizou-se o poder para apoderar-se dele". A declaração, sem citar nomes, ocorre um dia após o ex-coordenador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol anunciar a sua saída do Ministério Público Federal (MPF) para possivelmente entrar para a política, seguindo os passos do ex-juiz Sergio Moro.