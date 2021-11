Bebê brasileiro nasce com 'cauda' de 12 cm - Reprodução Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Publicado 05/11/2021 13:12 | Atualizado 05/11/2021 13:15

Fortaleza - Um caso raríssimo de um bebê que nasceu com uma cauda de 12 centímetros e uma bola na extremidade chamou a atenção do corpo médico do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza. A criança nasceu prematura, de 35 semanas, no início deste ano e o caso foi reportado pelo Journal of Pediatric Surgery Case Reports.



Médicos explicaram que todos os bebês desenvolvem uma cauda embrionária no útero entre quatro a oito semanas de gestação. Ela é reabsorvida pelo corpo, mas, no caso desse bebê, seguiu crescendo, chegando a 12 cm. Já a bola na extremidade, media 4 cm.

Exames foram feitos e nenhuma alteração no quadro neurológico do bebê foi constatada. Ele também não tinha outras alterações sistêmicas além do apêndice cutâneo. Por esse motivo, a remoção foi simples.



Apenas cerca de 40 casos como o deste bebê foram registrados até hoje na medicina.