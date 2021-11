Bolsonaro em motociata neste sábado (6) - Reprodução Facebook

Publicado 06/11/2021 16:15

Curitiba - Em 'motociata' com apoiadores de Piraí do Sul a Ponta Grossa, no Paraná, neste sábado (06), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar a CPI da Covid e senadores que integraram a mesa diretora da comissão. O chefe do Executivo se referiu a Omar Aziz (PSD-AM), presidente de comissão, como "cara de capivara".



“Aquela cara de capivara.. Eu sei o que é liberada em duas rodas. Na hora de pedir uma pizza, ele liga para o motoqueiro. Está com problema de saúde, e liga de madrugada querendo um remédio. ‘Liga lá para o motoboy’. Nós somos importantes. Nós fazemos parte do futuro do Brasil”, disse Bolsonaro.

Segundo o presidente, a única acusação feita pela comissão parlamentar de inquérito contra ele foi chamá-lo de motoqueiro.

A CPI da Covid pediu o indiciamento de Bolsonaro e mais 77 pessoas, além de duas empresas. A comissão também pediu a quebra de sigilo do presidente e sua suspensão das redes sociais.