A previsão é que a operação de transferência ao Rio seja concluída até a madrugada de terça, dia 9 - reprodução

A previsão é que a operação de transferência ao Rio seja concluída até a madrugada de terça, dia 9reprodução

Publicado 08/11/2021 09:10 | Atualizado 08/11/2021 09:15

A aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas será retirada do local da queda, na zona rural de Caratinga (MG), e levada para o Rio de Janeiro, onde passará por mais perícia, segundo informações da empresa responsável pela remoção.



O trabalho de retirada começou por volta das 9h deste domingo, 7, e sua conclusão foi adiada devido às dificuldades no processo.

Segundo informações do portal G1, durante a operação, as equipes contaram com o apoio de um guindaste para içar o avião até um terreno mais alto. As asas do avião bimotor também foram cortadas para facilitar o deslocamento. Além disso, um helicóptero também será usado pela Polícia Militar para remover os motores.

A retirada do avião está a cargo da empresa dona da aeronave, PEC Táxi Aéreo, após o término do trabalho de perícia da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A previsão é que a operação de transferência ao Rio seja concluída até a madrugada de terça, dia 9.



O plano inicial era que a aeronave fosse transportada até o aeroporto de Caratinga, onde a cantora deveria ter pousado, no município de Ubaporanga (MG). Por uma questão de logística, no entanto, foi decidido que o avião será levado até um pátio da empresa para que, de lá, ele siga para o Rio de Janeiro.



Na noite de sábado, 6, a aeronave já havia sido retirada da correnteza da cachoeira, onde havia caído, e deixada ao lado. A queda aconteceu a cerca de 2 km do aeroporto de destino, após o avião bater em um cabo de distribuição de energia.